Vihmausside arv väheneb

Uuringut juhtinud dr Ailidh Barnes ütles, et «Ühendkuningriigi maapiirkondades viimase sajandi jooksul toimunud muutused, nagu ulatuslik drenaaž, pestitsiidide kasutamine ja anorgaaniliste väetiste kasutamine on tõenäoliselt negatiivselt mõjutanud vihmaussipopulatsioone».

Professor Pearce-Higgins ütles: "Mulla bioloogilise mitmekesisuse ulatuslik kahanemine – eriti vihmausside kadumine – oleks kõrvuti murega putukate ja laiema bioloogilise mitmekesisuse kriisi pärast. Me peame olema mures selle pärast, mis toimub maa all oleva bioloogilise mitmekesisusega, et kaitsta maapealset elurikkust. Peame vihmausside eest hoolitsema. Rästaste, kuldnokkade ja paljude kahlajate arvukus, kes toetuvad mulla selgrootutele, on pikaajalises languses, mis võib osaliselt olla seotud pikaajaliste muutustega nende toidus. See langus on suurim Kagu-Inglismaal, kus kuumemad ja kuivemad suved võivad samuti vähendada vihmausside kättesaadavust toitu otsivatele lindudele.»