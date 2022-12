Riik ootab Eesti rohepöörde tegevusplaanile tagasisidet

Novembris Turu-uuringute AS-i poolt läbiviidud avaliku arvamuse seireuuring näitas, et 60% Eesti elanikke toetab rohepöörde läbiviimist, kõige suurem toetusemäär on vanuserühmas 15-24 eluaastat (73%). «Selline meelestatus näitab selgelt, et meie inimesed, eeskätt peale kasvav põlvkond on olukorra pärast mures ning ühiskond ootab teadlikku tegutsemist, et leida paremat tasakaalu keskkonna ja majanduse toimimise vahel. Seda eriti noorte seas, sest meie praegused tegevused mõjutavad otseselt nii nende endi kui nende laste tulevikku ja heaolu,» kommenteeris Klaas.