Tehnikaülikooli teadlased jagavad soovitusi roheliste jõulude pidamiseks

Keerame end villasesse pleedi ja võtame pihkude vahele sooja kakaotassi. Pärast lumist seiklemist lähedastega on kodus küünlavalgel mõnus jõululaule kuulata ning kingiks saadud maitsvad ampsud kuluvad marjaks ära. Paneme püsti videosilla nende lähedastega, kes elavad kaugemal, ja jutustame elust-olust-ilmast-unistustest. Rohelise sajandi jõulud on targad, soojad ja soodsad. See tähendab, et kingid on kasulikud, sooja saadakse koos ja ära visatakse tõesti ainult prügi, visioneerib Mari Öö Sarv Tallinna Tehnikaülikoolist.