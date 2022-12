Haudelinnustiku punktloendusel käisid vaatlejad rekordarvul radadel

2022. aastal tegid osalejad loendusi 63 punktloenduse rajal, mis on seireprojekti rekord läbi aegade – varem on aastas loetud kuni 58 rajal. Tänavu lisandus kaheksa uut loendusrada ning radade keskmine loenduskestvus oli kaheksa aastat. Enim tehti loendusi Tartumaal, kus loendati 10 rada, Pärnumaal kaheksal, Läänemaal seitsmel, Lääne-Virumaal kuuel, Harjumaal viiel, Ida-Virumaal viiel, Saaremaal neljal ja Võrumaal samuti neljal rajal. Loendamine kestis tänavu vaatluspunktides kokku 6300 minutit ehk 105 tundi.

Punktloenduste tulemused näitavad, et põllu- ja metsalinnustiku arvukused on viimase 40 aasta vältel langustrendiga. Selle peamiseks põhjuseks on eelduslikult elustikku mittesoosivad muutused metsa- ja põllumajanduses, lisaks rändavatel liikidel ohud rändeteedel, kliimamuutuse mõjud ja paiksetel liikidel kohalikud ilmastikutingimused. Langeva arvukusega liike on kaks korda rohkem kui kasvava arvukusega liike. Väheneva arvukusega liigid on näiteks laanepüü, vainurästas, põldlõoke, talvike ja pöialpoiss. Kasvava arvukusega on sookurg, kaelustuvi, musträstas, käblik ja rohevint.