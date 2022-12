Eesti pangad on kliimasõbralikule majandusele ülemineku riskidele vastuvõtlikud

Eesti Panga ökonomist Anita Suurlaht-Donaldson kirjutab oma Eesti Panga blogis, et Eesti pangandussektori vastuvõtlikkus kliimasõbralikule majandusele ülemineku riskidele on küllaltki suur, kuid samas on see võrreldav teiste euroala riikidega.