OTSUSTATUD ⟩ Just nii suur osa maakera loodusest võetakse kümnendi lõpuks kaitse alla

« Pakett on vastu võetud,» ütles COP15 tippkohtumise eesistuja Hiina keskkonnaminister Huang Runqiu tippkohtumise plenaaristungil Montréalis.

Kord kümne aasta jooksul toimuvat konverentsi võib pidada õnnestunuks, sest valitsused kirjutasid alla kokkuleppele peatada Maa ökosüsteemide hävitamine. Kuid paistab, et kokkulepe võis olla Hiina presidendi poolt läbi surutud ning eiras mõne Aafrika riigi vastuväiteid ja soove.

EL liikmesriigid, Ühendkuningriik ja paljud teised põhjapoolkera riigid nõudsid, et lõplik tekst sisaldaks ambitsioonikaid kaitse-eesmärke. Kaasvõõrustaja Kanada esindajad ütlesid, et tippkohtumise edu sõltub sellest, kas riigid jõavad kokkuleppele peaeesmärgis - võtta kümnendi lõpuks kaitse alla 30 protsenti maakera loodusest.