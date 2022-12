ÜRO ärgitab rikkaid riike arengumaid looduse kaitsmisel toetama

Vaatlejad on hoiatanud, et COP15 kõnelusi ähvardab kokkuvarisemine erimeelsuse tõttu, kui palju peavad rikkad riigid maksma ökosüsteemide päästmise eest arenguriikides.

Konverentsi eesistuja, Hiina keskkonnaminister Huang Rungqiu ütles Montrealis ajakirjanikele, et ta on «üsna kindel», et delegaadid jõuavad kokkuleppele. Samasugusel arvamusel oli tema Kanada kolleeg Steven Guilbeault, kelle sõnul on tehtud tohutuid edusamme.