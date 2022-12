Kas siirdamine võiks päästa korallrahud

Nad leidsid, et nii korallid kui ka keskkond on olulised. Ükski kloon ei osutunud tugevaks kõigis keskkondades; igas kohas kasvas ja kohanes hästi erinev kloon. «See on riffide taastamiseks väga oluline teave,» ütles Kenkel.«See tähendab, et korallide siirdamisel on geneetiline mitmekesisus oluline." Ta võrdles seda ideed investeerimisega: «Oma portfelli mitmekesistamine on turvalisem kui ühele konkreetsele ettevõttele suur panustamine, sest isegi kui mõned ettevõtted kaotavad raha, võidavad teised. Nendel rahudel on korallide mitmekesistamine turvalisem kui panustada ühele «superkorallile» edu saavutamiseks. Igas keskkonnas on võitjaid ja kaotajaid. Ja rahud on tõesti dünaamilised; iga keskkond võib korallide vaatenurgast olla tõesti erinev ja kliima muutudes muutuvad nad veelgi erinevamaks.»