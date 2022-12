Milline on Eestis jäätmekäitluse võimekus? Keskkonnaagentuuri analüüs toob välja kitsaskohad

Analüüsist selgus, et paljud jäätmete töötlemiseks vajalikku luba omavad ettevõtted ei kasuta ära oma täielikku võimsust. Põhjuseks on tihti see, et materjal ei jõua nendeni. Olukorda saaks parandada, kui inimesed enam liigiti koguks, et väärtuslik materjal ladestamise asemel ringlusse võetaks.

Samuti ilmnes, et jäätmete töötlusvõimekus pole üle riigi ühtlaselt jaotunud. Näiteks biojäätmeid töödeldakse kohe ümber just riigi põhjaosas, lõunas aga kiputakse rohkem ajutiselt ladustama ning seejärel viiakse need alles ümbertöötlusse. Kuna biojäätmed hakkavad lagunema juba tekkel, toob see kaasa suurema kasvuhoonegaaside eraldumise. Kiirem töötlus ja transpordiahela lühendamine aitaks pidurdada negatiivset mõju keskkonnale. Piirkondlike erisuste võrdlus näitas veel, et jäätmeteke linnades on kasvamas, kuid elanikele loodud head tingimused tagavad usinama liigiti kogumise. Kohtades, kus on piisav arv jäätmekogumispunkte pakendite ja muude jäätmete liigiti korjeks ning hea juurdepääs, on sorteeritud materjali osakaal palju suurem.