Eesti tootjad hakkavad loodust säästva põllumajanduse eest toetust saama

Põllumajandustootjaks loetakse taotlejat, kelle põllumajandusliku majapidamise kohta anti taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal otsetoetusi kuni 5000 eurot. Kui majapidamise kohta anti eelneval kalendriaastal otsetoetusi rohkem kui 5000 eurot, loetakse taotleja toetuskõlbulikuks juhul, kui taotluse esitamise kalendriaastal on tema kasutuses vähemalt üks hektar põllumaad või on tal ühele loomühikule vastaval hulgal põllumajandusloomi.

Toetuskõlbulikuks kvalifitseerub ka taotleja, kellel on üks mesilaspere või tema kasutuses oleva põllumajandusmaa karjatamiseks ja harimiseks sobilikus seisukorras hoidmise kulu on vähemalt 60 eurot hektari kohta.

Toetuse ühikumäär ühe hektari maa kohta on 20 eurot kuni 21 eurot, kui põllumaa on kaetud vähemalt 60 protsendi ulatuses ökosüsteemiteenust võimaldavate maastikuelementide mõjualadega ja looduslike alade mõjualadega. Kui põllumaa on selliste aladega kaetud vähemalt 90 protsendi ulatuses, siis saab hektari kohta taotleda 30 kuni 31 eurot.