Keskkonnaminister Madis Kallas sõitis Kanadasse ÜRO elurikkuse läbirääkimistele

Maailmas on väljasuremisohus miljon liiki ehk iga kaheksas liik. Kadumisohus ei ole mitte ainult haruldased või looduskaitse all olevad liigid, vaid üha rohkem ka seni tavaliseks hinnatud liigid. Euroopa Liidu pakutud lahendused näevad ette kaitsta aastaks 2050 vähemalt 30% maismaast ja 30% maailma ookeanidest, taastada miljardeid hektareid inimtegevuse tõttu kahjustatud maad ning magevee ja ookeanide ökosüsteeme. Praegust teadmiste kohaselt oleks see piisav elurikkuse jätkusuutlikkuse saavutamiseks ja praeguse kursi positiivseks muutmiseks.