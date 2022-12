Eestimaa Looduse Fond võtab mudakonna aasta kokku vabatahtlike tänamisega

«Imeline on näha, mida vabatahtlikud on tänavu ja aastate jooksul looduse heaks teinud. Üha rohkem inimesi saab aru, et elurikkuse hoidmine on vajalik kõigile. Kaitstes loodust, tagame puhta elukeskkonna nii meile endile kui ka kõikidele teistele liikidele. Vabatahtlikud on mitte ainult ELFi, vaid kogu ühiskonna raudvara,» ütles Eestimaa Looduse Fondi talgukorraldaja ja talgukontori juht Kadri Aller.

Tänavu toimus 57 loodustalgut, kus lõi kaasa 763 talgulist. Kui keskmiselt osalevad vabatahtlikud mitu päeva vältavatel loodustalgutel 1–2 korda aastas, siis leidub ka talguhunte, kes veetsid suure osa oma aastast talgutel looduse heaks tegutsedes. Näiteks osales talguline Aleksander Tukk aasta jooksul 21 talgul, Maie Matiek aga 15 talgul. Ülo Veldre ja Kairi Puur käisid kumbki talgutel üheksa korda, andes mitmel korral ka suurema panuse, täites vastavalt talgujuhi ja saeministri rolli. Kõiki vabatahtlikke tänati detsembri alguses Tartus toimunud tänupeol.

ELFi 2022. talguaasta oli pühendatud mudakonnale, mis tähendab, et tavapärasest rohkem töid tehti mudakonna ja teiste kahepaiksete elupaikade taastamiseks. Juba praegu on mõnel pool märgata talguliste panuse mõju ning konnade arvukuse langus on pidurdunud. Mudakonna talguaasta tegevustega, sh konnade rahvapärimuse kogumikuga saab tutvuda siin: www.talgud.ee/teema/mudakonn. Mudakonna aasta tegevused toimusid LIFE’i projekti «Elurikas Eesti» abiga.

Lisaks kahepaiksetele panustasid vabatahtlikud ka näiteks niidurüdi, must-toonekure, lendorava, pärandkoosluste ja püsimetsanduse edendamise heaks ning tõrjusid mitmel pool invasiivseid võõrliike. Samuti toimusid kestliku toidu teemalised talgud noortele, kus noored puutusid kokku keskkonnasõbralikuma toidutootmise töödega.