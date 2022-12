Noored koputavad asjade ületarbimisel suunamudijate südametunnistusele

«Noored, kes on enim trendidest mõjutatud, mõistavad väga hästi, kuidas reklaam ja turundus nende tarbimist suunavad,» sõnas Negavati projektijuht Anni Raie. «Mitmes videos toodi esile suunamudijate roll ületarbimise probleemis, kus promotakse asju, mida meil ei ole vaja. Läbivalt jäi kõlama sõnum, et kõige olulisem on väärtustada aega koos sõprade ja lähedastega, mitte asju – nii on meil rõõmsam ja lihtsam elada,» lisas Raie