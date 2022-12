TalTech kavandab suuremat koostööd keskkonnateadlike ettevõtetega

Professor usub, et Eesti ettevõtetel oleks ringmajanduse tuumiklabori kogemusest ning koostööst palju kasu. «Võtame kasvõi süsinikdioksiidi (CO2) püüdmise ja uueks tooteks muutmise. Selles suunas on näha ettevõtete huvi kasvu ja meil on ka Eestist olemas häid näiteid. Üks selline on Ragn-Sellsi põlevkivituha väärindamise projekt, mis plaanib toota põlevkivi elektrijaamade tuhast kaltsiumkarbonaati. Lisaks seotakse tootmise käigus tuhast väärindatud kaltsiumisse teistest tööstustest pärit CO2,» märkis Niidu.

Selleks et ringmajandus poleks vaid idufirmade katselapp, vaid elustiil, millega tuleksid kaasa nii ettevõtted kui tarbijad, on Niidu arvates vaja veel tublisti selgitustööd. «Ma usun, et siin on võimalus just meie tudengitel, kes saaksid särasilmselt tulla ja muuta maailma paremaks. Loodusteadusi ja inseneeriat õppides on see võimalik,» lisas ta.

Niidu sõnul on jätkusuutlike ärimudelite kasutuselevõtt ilmselgelt vajalik. «Maailma rahvastik kasvab ja inimesi on väga raske sundida oma harjumuspärases heaolus järeleandmisi tegema. Meil polegi seetõttu muud valikut, kui taaskasutada nii palju kui võimalik. Ideaalis 100 protsenti, mis ei saa täiuslikult kunagi teoks, aga kui suudaksime 80–90 protsenti toormest taaskäidelda, siis oleksime tulevikus palju väiksema jalajäljega ühiskond kui praegu,» sõnas professor.