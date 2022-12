Põhja-Tallinna suitsukonikastidest koguti ligi 11 000 koni

Pikakari ranna kastidest koguti ligi 3000 suitsukoni, Lennusadama kastidest ligi 1800 koni, Stroomi rannapargi kastidest üle 1700 koni, Kalaranna kastidest üle 1700 koni, linnahalli kaile paigaldatud kastidest ligi 1200 koni, Kopli rannaparkla kastist ligi 1100 koni ja Kopli liinide juurde paigaldatud kastidest koguti ligi 600 koni. Meeruse sadama lähedal asuva vaateplatvormi juures olev suitsukonikast ei andnud tulemust, kuna kasti põhi varastati ära.

Suitsukonikast Pikakari rannas. Foto: Tallinna kommunikatsiooniosakond

Filaret OÜ tegevjuhi Ines-Issa Villido sõnul tõi pilootprojekt välja olulised nüansid, millega tulevikus arvestada. «Selleks, et suitsetajalt koni kätte saada, peaksid kastid olema paigutatud palju tihedamalt kui pilootprojekti raames 20 suitsukonikasti võimaldasid. Sellegipoolest on 11 000 koni meeletult suur kogus. See on võrdeline, kui üks inimene suitsetaks terve aasta vältel 1,5 pakki ehk 30 sigaretti päevas või suitsetaks ühe kuu jooksul iga päev 366 sigaretti,» selgitas Villido.

«Osa konisid loodame enne aasta lõppu ümber töödelda, kuid ilmselt suurema konitöötluse võtame ette kevadel. Konidest saame toota plastgraanuleid survevalu meetodil plastesemete tootmiseks, kui ka 3D printimise materjalilõngaks.»

Suitsukonid on Läänemere üks kõige laialdasem mereprügi liik. Enamik Läänemerest ja rannikualadelt leiduvatest jäätmetest on lisaks plastikule just suitsukonid ja sigaretifiltrid, mis on toksilised ning need ka ei biolagune. Üks suitsukoni võib mürgitada kuni 1000 liitrit vett ning konist vette eritatud mürkained võivad seal püsida kuni 10 aastat, olles vee-elustikule surmavalt kahjulikud.