Eesti toetab ambitsioonikat määrust ja hakkab ohustatud liikide elupaiku taastama

Maailmas on väljasuremisohus miljon ehk iga kaheksas liik. Kuigi Eesti looduse olukorda võib hinnata Euroopa Liidu üheks paremini säilinuks, on siiski ligi poolte üleeuroopaliselt ohustatud liikide ja elupaikade seisund ka Eestis ebasoodne.

Eesti nõustub, et aastaks 2030 vajab taastamist ja parandamist 30 protsenti ning aastaks 2050 90 protsenti halvas seisus olevate linnu- ja loodusdirektiivi liikide ja elupaikade levikualadest. Määruses on suurt tähelepanu pööratud ka linnade keskkonnale, eriti rohealade kogupindala säilitamisele ja suurendamisele.

Eesti looduskaitsepraktikaid aluseks võttes pakume välja, et põllumajandusemaadel asuvatel maastikuelementidel peab olema lubatud elurikkust soosiv niitmine ja karjatamine. «Eestis on taastatud ja jõudnud hooldusesse rohkem kui 38 000 ha suure elurikkuse poolest tuntud pärandniite. Need kooslused on kujunenud aastasadade vältel just inimese ja looduse koostöös ning niitude taastamistöödega kavatseme kindlasti jätkata,» selgitas keskkonnaminister Kallas. Lisaks pärandniitudele panustame märgalade ja vooluveekogude looduslikkuse taastamisele. «Sel moel vähendame meie jääksoode kasvhoonegaaside õhku paiskamist ning kalade rändetõkete likvideerimine ja jõgede voolusängide taastamine aitab taastada veekogude liigirikkust,» kõneles keskkonnaminister.