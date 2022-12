Keskkonnaminister tunnustas silmapaistvaid keskkonnategusid

Seekord on võitjaid lausa kaks. Nad on inimesed, kes on viimasel aastal – ja tegelikult juba aastaid – pööranud oma tegevusega erilist tähelepanu keskkonnale. Nad on olnud inspireerijateks ja eeskujuks kõigile, kes hoolivad elurikkast loodusest ja puhtast keskkonnast. Oma silmapaistva kvaliteetse tegevusega teles on nad kujundanud erinevate põlvkondade keskkonnateadlikku mõtteviisi ning paistnud silma keskkonnahoidliku käitumisega ka igapäevaelus.

Aasta keskkonnategu – keskkonnasõbralikud kogumismajad – MTÜ Uuskasutuskeskus

Otsisime neid toredaid inimesi ja ettevõtteid või organisatsioone, kes on oma tegevusega viimase aasta jooksul suurendanud keskkonnateadlikkust või avaldanud positiivset mõju keskkonnale.

Üha enam inimesi soovib anda oma panuse keskkonna heaks, kuid samal ajal võiks see olla mugav. Üks lihtsamaid viise kestlikku käitumist edendada, on ebavajalikuks muutunud asjade annetamine, aga ka asjade ostmine teiselt ringilt. Et igaüks saaks oma panuse lihtsalt anda, avas MTÜ Uuskasutuskeskus koos Astri Grupiga Tartus, Pärnus, Tallinnas ja Narvas innovatiivsed ja keskkonnasõbralikud kogumismajad. Nendesse saab tuua 24/7 kõik korralikud ja kasutuskõlblikud asjad, millest võiks teistel inimestel rõõmu olla. Esimese aastaga annetasid inimesed kogumismajadesse u 180 000 tonni asju, mis suunatakse uuesti ringlusesse läbi Uuskasutuskeskuse poodide või abivajajaid aidates.

«Aasta keskkonnateo» konkursi rahva lemmik – MTÜ Saaremaa Kalavarud