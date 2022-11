Janu tapab: magevee puuduse all kannatab rekordarv inimesi

«Kliimamuutuse mõju tuntakse sageli läbi vee: intensiivsemad ja sagedasemad põuad, äärmuslikumad üleujutused, heitlikumad sesoonsed sademed ja kiirenev liustike sulamine, millel on kuhjuvad tagajärjed majandustele, ökosüsteemidele ja igapäevaelu kõigile tahkudele,» ütles WMO juht Petteri Taalas.

Umbes 3,6 miljardil inimesel on vähemalt kuu aega aastas ebapiisav ligipääs mageveele. Sajandi keskpaigaks peaks see arv kasvama viie miljardini, ennustati raportis.

Raportis hinnati ka muutusi jõgede veevoolu mahule viimase 30 aasta jooksul. Leiti, et veemahu langus oli kaks korda sagedasem kui selle suurenemine.

Ameerikas ja Kesk-Aafrikas suurte valglate veemaht kahanes, samas kui Põhja-India ja Lõuna-Aafrika jõgedes see mõnevõrra tõusis.

WMO märkis, et maailma suurim mageveevaru on krüosfäär ehk liustikud, jäämütsid ja igikelts ning seda tabavatel muutustel on mõju toidutootmisele, tervisele ja loodusele.