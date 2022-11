Ornitoloogiaühing kutsub inimesi panustama raha linnukaitsesse

Ornitoloogiaühing on viimase kahe aasta jooksul algatanud neli kohtuasja, et tagada Elbu rabas soolindude elupaiga säilimine, saavutada raierahu lindude pesitsusajal ning vältida Koitjärve raba kahjustamist kuivendamise tõttu, teatas ühingu esindaja teisipäeval. Õigusabi kulude katmiseks on ühing kogunud annetusi ning on väga tänulik senistele toetajatele. Tänavu on ornitoloogiaühingule ühekordseid ja püsiannetusi teinud enam kui 130 inimest.