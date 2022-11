Tule ja arva, kuidas elu Ida-Virumaal parem saaks

Konverentsil “Kohaliku kogukonna roll õiglases üleminekus: teeme hooned korda ja toodame energia ise?” toimub kaks aruteluringi, millesse on kaasatud mitmed kohalike omavalituste esindajad, vabaühendused ja ettevõtjad. Teemadeks on hoonete energiatõhustamise edendamine ning ühistulise energiatootmise soodustamine maakonnas. Üritusel saavad sõna ka TalTechi energeetikaekspert Einari Kisel ja Energiaühistu tegevjuht Märt Helmja.

Ürituse peakorraldaja Eesti Rohelise Liikumise huvikaitse eksperdi Maris Pedaja sõnul on nii kohaliku kogukonna, omavalitsuste, ettevõtjate kui ka riigi paindlik koostöö eelduseks, et üleminek toimuks sujuvalt ning võtaks arvesse kohalikke huvisid. “Euroopa Komisjonilt Eestile laekunud 354 miljonit eurot õiglaseks üleminekuks on ette nähtud laiema piirkondliku muutuse ellukutsumiseks Ida-Virumaal. Kuna sellest 80 protsenti on suunatud ettevõtlusele ja ainult 20 protsenti elukeskkonda, siis otsime konverentsil vastust küsimusele, kuidas õiglane üleminek saaks rohkem kohalikku elukeskkonda parandada, pakkudes kohalikule elanikule lisaks uuele töökohale lisandväärtust.”