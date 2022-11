Kui kaugel oleme tuumaenergia otsusega? Töörühm annab seminaril ülevaate

«Tuleb arvestada, et kui tuumaenergia on kord kasutusele võetud, ei saa sellest nii-öelda üleöö loobuda, järeltegevusi jagub veel paljudeks aastateks,» ütles Münt. «Tuumaenergia kasutamine on kindlasti kliimaeesmärkidega kooskõlas, samas tuleb endale aru anda, et see tehnoloogia on keeruline ja inimestele seostuvad sellega erinevad hirmud. Meie ülesandeks on koostada analüüs, mis neid võimalusi ja ohtusid kaardistab ning seejärel on poliitikutel võimalik võtta vastu otsus, kas tuumaenergia kasutuselevõtmine Eestis on mõistlik või mitte.»