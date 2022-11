Odav energiasalvesti kasutab CO₂ tuule- ja päikeseenergia salvestamiseks

Ettevõte on väljaarendanud heitmevaba salvestusmeetodit, mis salvestab päikesest ja tuulest toodetud elektrienergiat. CO₂ mängib protsessis kasulikku rolli, kuna sellel on omadused, mis aitavad säilitada taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrit, kui see muundatakse gaasist vedelaks. Ärilises mõttes sihitakse ilmselt võrgutasemel energiasalvestuse mõttes kõige «magusamat» osa ehk 4 kuni 24 tunni vahemikku, kuid kuna CO₂ on palju paremini «ladustav» kui vesinik, siis on ilmselgelt ruumi nii lühemaajaliste vajaduste katmiseks kui ka palju pikemaks salvestuseks.

Kuidas see töötab?

Protsess algab CO₂ gaasi ladustamisega süsteemis, mis on ümbritsetud ja kaitstud suure tiheda kupliga. Kui süsteemi sisestatakse energia, surutakse gaas kompressori abil kokku ja nii kondenseerub see vedelikuna. Kokkusurumisest tulenev soojus kogutakse ja salvestatakse, et seda hiljem uuesti kasutada. Kui on aeg elektrienergiat võrku anda, kasutatakse salvestatud soojust vedeldatud CO₂ aurustamiseks ning vedela CO₂ paisumine ning gaasiks muutumine käivitab elektrienergiat genereeriva turbiini. Tegemist on süsteemiga, mis ei paiska õhku CO₂, on suletud ahelaga ning nõuab ehitamiseks sisuliselt vaid terast. Selline jaam peaks vastu pidama umbes 30 aastat ja ka pärast seda on praktiliselt kõik sellest ümbertöödeldav või taaskasutatav. Haruldasi metalle ja mineraale, sh liitiumi ja koobaltit, pole vaja.