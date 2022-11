Ehituse teekaart 2040 soovitab riigil ehitiste süsinikujalajälge mõõtma hakata

Märtsis valmiva Ehituse teekaardi peatoimetaja Pärtel-Peeter Pere sõnul tuleb süsinikujalajälje mõõtmisega alustada varem, et aidata kaasa ehitussektori rohepöördele ja konkurentsivõimele. «Taani, Holland, Rootsi, Soome ja Prantsusmaa juba nõuavad süsinikujalajälje mõõtmist ning on kehtestanud süsiniku piirmäärad. Kui Eesti riik ei jää ootama kümnendi lõpus jõustuvat regulatsiooni ja tegutseb varem, anname ehitatud ruumi loovatele ettevõtetele rahvusvahelisel turul parema stardipositsiooni,» ütles Pere.

Teekaart teeb ettepaneku alustada uute avalike hoonete ja taristu süsinikumõõtmise pilootprojektidega 2024. aastal ja kehtestada lubatud CO2 piirmäärad 2025. Erasektorile laienevad süsinikujalajälje arvutusnõue 2025. ja piirmäärad 2026. aastal. Ehitusloa väljastamise aluseks tuleb võtta CO2 arvutus ja ringmajanduse põhimõtete ning materjali taaskasutuse määrade järgimine. See oleks üks esimestest muutustest teekaardi koostajate hinnangul.

«Eesti üks suurimaid probleeme ehitatud ruumis on valglinnastumine ja autostumine,» ütles Pere. «Me alandame Eesti süsinikuheidet märkimisväärselt ja kiiresti, kui hakkame olemasolevate tehnoloogiatega mõõtma planeeringute ja liikuvuse süsinikujalajälge ning andmete alusel planeeringuid muutma,» lisas Pere. «Oleme teinud konkreetse lähteülesande riigile tööriista tellimiseks ja kasutamiseks, et mõõta uute hoonete liikuvuse süsinikujalajälge,» selgitas Pere.

TalTechi ehituse ja arhitektuuri instituudi direktori Jarek Kurnitski sõnul hakati Eestis 2008. aastal mõõtma hoonete energiakasutust, erasektor tuli muutusega kaasa ja selle tulemusel on turul näiteks liginullenergiahooned. «Sama suurt muutust on võimalik korrata ehitusmaterjalide ja -toodete süsinikuheitega. Kui riik loob selge raamistiku, et mõõta ehituse ja materjalide süsinikujalajälge, anname ettevõtetele ja inseneridele võimaluse probleem lahendada,» ütles Kurnitski.