Eesti inimesed viskavad aastas 14 kg riideid otse prügikasti

Mõnikord on aga uue toote ostmine vältimatu. Kuid ka siis on võimalik teha keskkonnateadlikumaid valikuid, näiteks teise ringi poode eelistades. Valida tasub ajatu lõikega esemed, mis on valmistatud kvaliteetsest ja vastupidavast materjalist ning mille eluiga saab parandamisega veelgi pikendada. Rõivaid tehakse tihti sünteetilistest materjalidest, mille tootmiseks on vaja palju vett ja energiat ning mis lagunevad looduses aastakümneid. Kuni 35 protsenti keskkonnas leiduvast mikroplastist on sinna jõudnud just riiete kaudu. Seetõttu tuleks tarbimisel eelistada puuvilla, villa, lina, kanepit, bambust või muud looduslikku materjali. Inimesele ja keskkonnale ohutul viisil toodetud riided tunned ära toote sildil oleva ökomärgise järgi, milleks on näiteks Oeko-Tex.