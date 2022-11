INTERVJUU ⟩ Madis Kallas: Egiptuses on venelastega vaevaline isegi samas ruumis viibida rääkimata läbirääkimistest

Esimestel konverentsi päevadel kostus Aafrika riikide ettekandeist, et koloniaalsüsteem on küll lagunenud aga rikas Põhi/Lääs on loonud uue koloniaalsüsteemi – panganduse. Kas sellised hoiakud kostuvad jätkuvalt?

Avalikult räägitakse sellest, et ollakse huvitatud uutest finantsmudelitest ja pakutakse uusi katusorganisatsioone nende elluviimiseks. Teisalt: Euroopa liidu murekohaks on siiski see, et mitte alati ei lähe rahalised vahendid sinna kuhu peaksid ning iga kui järjekordse organisatsiooni loomine on aga paraku taas kulu, mis ei pruugi minna kliimasoojenemist korvava tegevuse jaoks.