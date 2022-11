Ragn-Sells õpetas Egiptuses, kuidas tuhamägedest toorainet saada

141 aastase ajalooga Rootsi pereettevõte Ragn-Sells tutvustas ÜRO kliimakonverentsil muuhulgas oma Eesti põlevkivituhkade väärindamise projekti tänavu juba teist aastat järjest. Võrreldes mullusega on projekt teinud olulise arenguhüppe. Septembris kiitis Narva volikogu ühehäälselt heaks detailplaneeringu ja keskkonnamõjude hindamise algatamise, millega käivitati ettevalmistustööd Ragn-Sellsi põlevkivituhkade väärindamise tehase rajamiseks Balti Elektrijaama territooriumi vahetusse lähedusse. Eesmärk on 2024. aastal Narva linna külje all avada demo- ja 2028. aastal põhitehas.

Narva tehas suudab aastas ümber töödelda üle miljoni tonni põlevkivituhka ja siduda 250 000 tonni CO2, mille tulemusena valmib ca 500 000 tonni ülipuhast kaltsiumkarbonaati. Unikaalse patenteeritud lahenduse abil tehakse jäätmetest uus tooraine, mida saab kasutada värvide, aknaraamide, põrandakatete, paberi ja veel paljude igapäevaelus vajaminevaid esemete tootmiseks. Tänaseks on toote vastu juba suurt huvi näidanud globaalsed suurettevõtted. Nende seas Euroopa üks suurim plastikaknaraamide tootja Gealan (Saksamaa) ja maailma viie suurima põrandamaterjalide tootja hulka kuuluv Tarkett (Prantsusmaa), kes soovivad oma tootmises kasutada toormaterjale, mille CO2 jalajälg on võimalikult väike. Euroopa Liidus ja Eestis seatud rangete kliimaeesmärkide täitmise tingimustes on selliste materjalide eelistamine järjest kasvav suund.

Samuti on osaliselt EASi ja KredExi ühendasutuse rahastuse toel tänaseks alanud teadusuuringuid, kuidas saaks lisaks kaltsiumkarbonaadile põlevkivituhast välja võtta ka magneesiumit. See on igapäevaelus laialdaselt kasutatav väga kerge metall, mille järgi on kõige suurem nõudlus auto-, lennuki-, raketi- ja mitmetes teistes masinatööstustes. Magneesiumiühendeid kasutatakse rooste ja katlakivi eemaldajatena, klaasi, ravimite, värvide ja veel paljude teiste esemete tootmisel või neile parema efekti andmisel. Põllumajanduses on magneesium väärtuslik ja väga nõutud väetisena ning olulise toitainena põllukultuuridele.