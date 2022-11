Evelin Võigemast selgitab, kuidas kliimamuutus meie elu muudab

Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna juhataja Kädi Ristkoki sõnul on oluline teadvustada, et kliimaprobleemid ei ole pausil ka keerulises rahvusvahelises olukorras: «Kuigi võib tunduda, et praegu on keskkonna päästmine ja kliimakriisi leevendamine justkui pausile pandud, sest igapäevaselt on inimeste mõtteis julgeoleku- ja energiakriis, siis tegelikkuses tuleb kliimaprobleemidega edasi tegeleda. Paljudel juhtudel aitavad ühed ja samad lahendused meid nii julgeoleku, energeetika kui ka kliima valdkonnas. Loodame lihtsate näidete abil teemat laiemale avalikkusele lähemale tuua ning näidata, kuidas kliimamuutusi pidurdada ja muutuvas kliimas paremini toime tulla,» sõnas Ristkok.