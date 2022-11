Mesilaste eluiga on täna poole lühem kui 50 aastat tagasi

Marylandi ülikooli entomoloogide uus uuring näitab, et kontrollitud laborikeskkonnas peetavate üksikute mesilaste eluiga on 50 protsenti lühem kui 1970. aastatel. Kui teadlased modelleerisid tänapäeva lühema eluea mõju mesilasperedele, vastasid tulemused suurenenud kolooniate kadumisele ja vähenenud mee tootmise suundumustele, mida USA mesinikud on viimastel aastakümnetel näinud.

Mesilasperede suuruse muutused on mesindusäris aktsepteeritud tegur, kuna mesilaspered vananevad ja surevad loomulikult välja. Kuid viimase kümnendi jooksul on USA mesinikud teatanud suurtest kahjumääradest, mis on tähendanud, et mesindusega edasitegelemiseks on tulnud välja vahetada rohkem mesilasperesid. Püüdes mõista põhjuseid, on teadlased keskendunud keskkonnastressoritele, haigustele, parasiitidele, pestitsiididega kokkupuutele ja toitumisele.

See on esimene uuring, mis näitab mesilaste eluea üldist vähenemist, mis võib potentsiaalselt sõltuda keskkonnastressiteguritest, kuid vihjab ka sellele, et geneetika võib mõjutada laiemaid suundumusi mesinduses. Uuring avaldati 14. novembril 2022 ajakirjas Scientific Reports.

«Me isoleerime mesilased koloonia elust vahetult enne nende täiskasvanuks saamist, nii et kõik, mis nende eluiga lühendab, toimub enne seda hetke,» ütles Ph.D Anthony Nearman, entomoloogia osakonna üliõpilane ja uuringu juhtiv autor. See viitab geneetilise komponendi mõjule. Kui hüpotees geneetilistest mõjudest on õige, osutab see ka võimalikule lahendusele. Kui suudame mõned geneetilised tegurid kindlaks teha, siis võib-olla saame aretada ka pikemaealisi mesilasi.