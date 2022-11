Coop Pank: lõviosa CO2 heitest tekib laenamisest ja investeerimisest

Panga jätkusuutlikkuse projektijuhi Aleksei Akulistõi sõnul on tegemist panga esimese põhjaliku süsiniku (CO2) jalajälje uuringuga, mis tulenes vajadusest hea äritegevuse mõju juhtimise järele.

«Arvutuste tulemused näitavad, et meie tänase äritegevuse suurim mõju keskkonnale tuleneb laenamisest ja investeerimisest, mis on üle 203 000 tonni CO2 ekvivalendi ehk üle 99 protsendi kogu mõjust. Nende tulemuste põhjal saame teha teadlikke otsuseid oma portfelli mõju vähendamiseks, et liikuda püstitatud kliimaeesmärkide suunas teaduspõhiselt,» ütles Akulistõi pressiteates.