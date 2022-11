Rahvas tahab 50-euroste kingituste asemel muutust keskkonnapoliitikas

ÜRO peasekretär Antonio Guterres on Egiptuses toimuvatel kliimakõnelustel kasutanud harvanähtavat otsekohesust kirjeldamaks olukorda kuhu me oleme kliimamuutustega jõudnud. Kõrgetasemelise poliitikuna teab ta aga väga hästi, et ka need karmid sõnad jäävad tagasihoidlikuks peegelduseks tegelikkusest. «Me oleme kliimamuutuste põrgu kiirteel» ütleb Guterres. Ees ei oota meid lauge kurv vaid betoonsein.