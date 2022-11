Briti peaminister lendas viimasel hetkel Egiptusse oma määrdunud nägu pesema

Isikliku tähelepanuvajaduse rahuldamise kõrval on riigijuhtide jaoks oluline riigi kuvandi loomine ja hoidmine rahvusvahelistel tippkohtumistel. COP27 kohtumine on alles alanud, kuid viimastel aastatel reipalt ämbrist ämbrisse astunud Ühendkuningriikide juhid on ennast juba enne kliimakohtumise algust suutud põhjalikult nurka värvida ja see juhtum on väga õpetlik.