Jätkusuutlik areng nõuab asustuse ja hoonete teadlikumat planeerimist

Solman lükkab ümber raporti seisukoha, nagu puuduks omavalitsustel praegu võimalus riigis arengut suunata. «Neil on tegelikult planeerimisel palju iseseisvust – võimalik on arengut suunata üldplaneeringu, eriplaneeringu või detailplaneeringuga ning ka riigi planeeringutele tuleb kaasa rääkida,» selgitas ta. «Pigem oleks vaja omavalitsusi toetada muul viisil, näiteks ruumiandmete otsuste ning investeeringute ja toetuste suunamisel. Selleks nõustume ettepanekuga luua riigi olemasolevate ressursside baasil ruumiamet.»

Hoonete vaatest on raportis välja toodud, et elamufondi renoveerimine toimub liialt aeglaselt nii era- kui ka avalikus sektoris. «Korterelamute rekonstrueerimise areng Eestis on küll Euroopa Liidu tasandi edulugu, kuid tegelikult peab elupindade kaasajastamist jätkuvalt toetama ja seda kiirendama. Jätkumise eelduseks on nii finantseerimise, teadlikkuse kui ka tehnoloogia areng, mille osas teeme suuri samme nii 330 miljoni euro suuruse toetusrahaga kui ka pikaajalise teadus- ja arendusprogrammiga LIFE IP BuildEst,» sõnas majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.