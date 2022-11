Norra viib oma kliimaeesmärgid kooskõlla Euroopa Liiduga

Kuigi see Põhjala riik ei ole Euroopa Liidu liige, viib uus eesmärk Oslo kooskõlla 27-liikmelise bloki seatud üldise sihiga. Valitsus lisas, et esitab ka edaspidi igal aastal kliimaplaane.

«See saadab teistele riikidele tugeva signaali ja me loodame, et nende eesmärke tõstab veelgi rohkem,» ütles neljapäeval peaminister Jonas Gahr Støre.

Ukraina sõda ja Vene ekspordi vähenemine on teinud Norrast Suurbritannia ja Euroopa Liidu juhtiva gaasitarnija.

«Nõudlus fossiilkütustel põhineva energia järele langeb ja taastuvenergia tootmine peab suurenema. See peab käima käsikäes,» ütles Støre pressikonverentsil.

Ta rõhutas, et planeet vajab ka aastate pärast naftat, ja märkis, et «pole paha, kui osa sellest pärineb Norra mandrilavalt, mille heitkogused on kõige madalamad.»