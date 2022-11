Kuidas leevendada jäätmeveo hinnatõusu?

Tallinn linn teatas 1. novembril, et kõigis Tallinna jäätmeveo piirkondades tõusevad segaolmejäätmete mahutite tühjendushinnad, sealjuures ei muutu kallimaks liigiti kogutavate jäätmete mahutite tühjendushinnad. Tühjenduse hind tõuseb piirkonniti erinevalt, 6–15 protsenti.

«Oleme aastaid rääkinud, et lisaks keskkonnateadlikkusele ja südametunnistusele on oluline motivaator jäätmete liigiti kogumisel ka hind: tänaseks olemegi viimaks olukorras, kus kordi odavam on ära anda liigiti kogutud jäätmeid võrreldes segaolmejäätmetega. Segaolmejäätmete konteineri tühjendus peabki olema kõige kallim ja lausa mitmeid kordi kallim, sest nagu kogemus näitab – muidu pole inimestel motivatsiooni jäätmeid kestvalt liigiti koguda,» märkis Tammaru pressiteates.

Kui ühistutes puudub biojäätmete konteiner või ka pakendikonteiner, siis tekib segaolmejäätmeid väga palju ning seetõttu tuleb ka konteinereid tihedamini tühjendada. «Peamised jäätmed segaolmekonteineris ongi pakendid ja biojäätmed – nende mõlema jaoks on aga väga lihtne tellida vedajalt eraldi konteiner ja juba ongi segaolmejäätme konteineri tühjendusi vaja tellida vähemalt kahe kolmandiku võrra vähem. Nii pakendeid kui biojäätmeid leidub segaolmejäätme konteineris uuringute järgi kuni 60–70 protsenti,» lisas Tammaru.

Üldjuhul, ka Tallinna linnas on biojäätmete konteineri ja pakendikonteineri tühjendus Keskkonnateenuste sõnul kordi odavam segaolmejäätmekonteineri tühjendusest. Pakendiorganisatsioonid pakuvad ühistutele ka tasuta klaaspakendikogumise konteinereid, mis veelgi vähendavad jäätmekäitluskulusid.

Kodustest biojäätmetest hakatakse 2022. aasta lõpus valmistama Maardus bigaasitehases biometaani, millega hakkavad sõitma Tallinna linnaliini bussid. Ringlusse on võimalik suunata kõik toidujäätmed, vaja on need vaid muudest jäätmetest eraldi koguda.