Euroopa kuumenemine oma maksma läinud 50 miljardit

Samas toodi ka välja, et paljusi Euroopa riike on saatnud kasvuhoonegaaside kärpimisel edu. Euroopa Liidus kahanesid heitkogused aastatel 1990-2020 pea kolmandiku võrra ja blokk on seadnud eesmärgiks kärpida neid 55 protsendi võrra aastaks 2030.