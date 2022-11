BLOGI ⟩ Kliimakõnelustel võetakse päevakorda kliimakahju rahastamine

COP27-le kogunevad kahe nädala jooksul 197 riigi esindajad, et jõuda kokkuleppele vajalikes meetmetes 2015. aastal Pariisi kliimaleppes antud lubaduste täitmiseks. Tuginedes eelmisel aastal Glasgows toimunud COP26 tulemustele ja suunitlustele, loodetakse, et riigid tõestavad COP27-l, et nad suudavad kliimakriisi kasvavale kiireloomulisusele reageerimiseks koostööd teha.