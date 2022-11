Ministeerium loodab elektriautode toetusega kasvuhoonegaaside heidet vähendada

Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna nõunik Maris Arro meenutas, et rahvakeeles elektriautode toetusena tuntud eelmine meede osutus 2020. aastal väga populaarseks ja raha sai otsa mõni minut pärast taotlusvooru avamist. Ka seekord on huvi toetuse vastu suur.

Võrreldes eelmise taotlusvooruga on seekord plaanis mitmed uuendused, kuigi ostutoetuse pearõhk on endiselt täiselektrilistel sõiduautodel. Lisaks on seekord kavas toetada kastirataste soetamist. Pistikhübriidide toetamist ei pea ministeerium hetkel põhjendatuks, sest puudub kindlus, et sellised sõidukid aitavad täita kliimaeesmärke.