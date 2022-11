Greta Thunberg nimetas COP27 tippkohtumist «rohepesu foorumiks»

«Ma ei lähe COP27-le mitmel põhjustel, kuid sel aastal on seal ka kodanikuühiskonna ala äärmiselt piiratud,» ütles ta oma viimase raamatu esitlusürituse pressikonverentsil Londonis Southbanki keskuses.

«Maailma liidrid ja mõjuvõimsad inimesed kasutavad COP-i selleks, et rohepesuhõnguliste lubadustega tähelepanu saada,» ütles Thunberg.

Ta lisas, et COP konverentsid, «ei ole mõeldud süsteemsete muutuste loomiseks» ning soodustavad pigem vaid järkjärgulisi edasiminekuid.

Neljapäeval avaldatud Thunbergi «Kliimaraamatusse» andsid oma panuse ligi 100 valdkonna eksperti, sealhulgas prantsuse majandusteadlane Thomas Piketty, WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus ja kanada kirjanik Naomi Klein.

Aktivist ütles, et tahab, et tema raamat «oleks hariv, mis on küll pisut irooniline, sest olen ellukutsunud koolinoorte kliimastreigid». Thunberg protesteeris Rootsi parlamendi ees koolipäeva arvelt esmakordselt 2018. aastal.