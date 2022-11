Tartu saab uue linnaniidu

Osa rajatavast uuest linnaniidust jääb pargipuude varju, sinna külvatakse ülejäänuga võrreldes pisut teistsugune seemnesegu, mille hulgas on näiteks harilik mägimünt, maamõõl, kibe tulikas. Päikeselisemasse ossa külvatavad liigid on muuhulgas angerpist, nurmenukk ja hobumadar. Külvatavad seemned on kõik kogutud Eesti niitudelt.