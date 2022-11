Katoliku kirik saaks vähendada süsinikdioksiidi heidet, naastes lihavabade reedete juurde

Kasutades NDNS-i toitumispäeviku andmeid, leidsid teadlased, et Inglismaa ja Walesi ravijurisdiktsioonis vähenes lihatarbimine pärast lihavabade reedete väljakuulutamist 8 grammi võrra inimese kohta võrreldes ülejäänud Suurbritanniaga.

Sellel toitumismuutusel võib olla palju põhjuseid – liha tarbimine on selle aja jooksul kogu riigis langenud –, kuid töörühm väidab, et vähenemine tulenes vähemalt osaliselt lihavabade reedete taastamisest. Ka väidavad nad, et süsiniku jalajälje arvutused, mis lähtuvad kahegrammisest lihatarbimise langusest nädalas, on tõenäoliselt konservatiivsed.

"Meie tulemused näitavad, kuidas toitumise muutusel ühes inimeste rühmas, isegi kui nad on ühiskonnas vähemus, võib olla väga suur mõju tarbimisele ja jätkusuutlikkusele," ütles kaasautor dr Po-Wen She. Kaasautor dr Luca Panzone Newcastle'i ülikoolist lisas: "Kuigi meie uuringus vaadeldi muutusi katoliiklaste praktikas, on paljudel religioonidel toitumispiirangud, millel on tõenäoliselt suur mõju loodusvaradele. Ka teised religioossed juhid võiksid muuta käitumist, et soodustada jätkusuutlikkust ja leevendada kliimamuutusi."

Kristlaste jaoks pärineb lihavaba reede paavst Nikolai I deklaratsioonist 9. sajandist. Katoliiklased pidid Kristuse surma ja ristilöömise mälestuseks hoiduma reedeti liha (liha, vere või luuüdi) söömisest. Siiski võis süüa kala ja köögivilju koos krabide, kilpkonnade ja isegi konnadega. Teadlased märgivad, et seda tava täideti mõnede Ameerika katoliiklaste seas nii innukalt, et see viis burgeriketti McDonald’si poolt Filet-o-Fish eine valmimiseni.

Huvitav, kas Eesti usujuhid oleks valmis lihavaba või lihavähendamise reede üleskutset tegema?