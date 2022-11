Tallinn töötas välja toidu keskkonnasõbralikud kriteeriumid

Tähise said toidud, mis vastasid vähemalt ühele kriteeriumile, millesk on vegantoit, mahetoit, rohumaa- või metsloomaliha ning jätkusuutlik kala, teatas Tallinna Strateegiakeskuse pressiesindaja esmaspäeval.

Eesmärk on pöörata järjest rohkem tähelepanu keskkonda säästvate otsuste olulisusele toidukultuuris. Tallinn jätkab ka rohelise pealinna aastal restoranide innustamist kriteeriumite kasutusele võtmisel ja loodab, et inimesed hakkavad üha rohkem väärtustama neile pakutavat keskkonnasõbralikku toitu.

«On hea meel tõdeda, et ka Tallinn Restaurant Week väärtustab sel aastal mahe- ja kohalikku tooret. Meie restorani üks suuremaid eesmärke on inspireerida läbi enda tegevuse ka muud maailma ja loomulikult ka teisi restorane tegema rohelisemaid ja rohkem läbi mõeldud valikuid. Meil on samad väärtused ja seepärast oli otsus kiire ja lihtne [roheliste valikutega] osaleda,» sõnas Fotografiska peakokk Peeter Pihel.

64 Tallinna restoranist, kes oma menüü on restoranide nädalale esitanud, pakuvad 13 restorani rohetähisega tunnustatud toite. Need restoranid on Lee, Fotografiska, ÜLO, Oasis Restaurant, Rudolf, Salt, Horisont Restoran & Baar, City Grill House, Lendav Maaler, Ocean 11, Orangerie, Smak ja La Cucina.