Metsloomi kimbutav linnurgripp paneb teadlaseid muretsema

Metslindude massilised nakkused kujutavad endast märkimisväärset ohtu haavatavatele liikidele. Haiguse ohjeldamine on keeruline, kuid hädavajalik, et takistada viiruse ülekandumist inimestele ja teistele loomaliikidele. Seni on nakkust lisaks mets- ja veelindudele diagnoositud ka hüljestel, ilvestel ja skunkidel.

Keegi ei tea veel täpselt, mis haiguspuhangute kasvu suurendanud on, kuid teadlastel on mõned juhtivad teooriad. On spekuleeritud, et geneetilised mutatsioonid on suurendanud viiruse paljunemisvõimet, võimaldades sel varasematest tüvedest tõhusamalt levida. Mõned teadlased usuvad aga ka seda, et mutatsioonid on võimaldanud viirusel eelmistest tüvedest laiemat hulka linnuliike nakatada.