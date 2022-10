Ilmus kasvuhoonegaaside heidete langusaastat ennustav raport

Veel läinud aastal teatas IEA, et emissiooni tipnemist silmapiiril ei paista, kuid Vene agressioonile järgnenud suurinvesteeringud tuule- ja päikeseenergiasse juhatavad teed fossiilkütuste nõudluse vähenemise poole.

«Üleilmne energiakriis, mille on põhjustanud Venemaa kallaletung Ukrainale, on põhjustanud sügavaid ja kauakestvaid muutusi, millel on potentsiaal kiirendada üleminekut jätkusuutlikumale ja turvalisemale energiasüsteemile,» teatas IAE iga-aastast energiaraportit avaldades.