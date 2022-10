Keskkonnahoid kasvab välja koostööst loodusega

Looduse olemasolu ja seal viibimise saab muuta linnainimestelegi kättesaadavamaks, luues rohealasid ja neid väärtustades. Rohelust pakuvad puud tänavate ääres ning rõdu-, era- ja kogukonnaaiad. Kui teekond kodust tööle ja tagasi kulgeb autoteede asemel läbi parkide ja muude haljasalade, siis on väga tõenäoline, et kasvab nii heaolutunne kui ka soov linnarohelust säilitada just nimelt rohevõrgustiku kujul. Ehk soosiks see ka kergliiklust, kuna jalutada või rattaga sõita on ikka meeldivam puude all kui mööda asfalteeritud kõnniteed, kus ühel pool on majade fassaadid ning teisel pool autotee. Tänavune Tartu Autovabaduse puiestee aktsioon püüdis luua tänava kõigile, asetades puhkealad otse aktiivses kasutuses oleva autotee äärde (varasematel aastatel on selleks ajaks autoliiklus olnud ümber suunatud). Ühelt poolt on soov liiklejaid samas linnaruumis lõimida arusaadav, ent teiselt poolt kostis üsna palju nurinat, et selline lahendus pole ohutu ega meeldiv. See on väga kõnekas näide, miks inimesed tõenäoliselt eelistavad ka argitoimetuste käigus mitte autoteede vahetus läheduses aega veeta – ei ole ju turvaline ega meeldiv.