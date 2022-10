UURING ⟩ Eestlaste mure keskkonna pärast on kriiside ajal muutunud

Keskkonnaministri sõnul toimuvad ühiskondlikud muutused aegamööda. «Paljud inimesed peavad keskkonnahoidlikku käitumist juba oluliseks ning tunnevad, et säästlik tegu loob hea tunde. See on oluline algus, et mõtteviis ja tahe avalduks meie käitumises üha enam ning me seostaksime iga oma tegu puhta elukeskkonna säilimisega,» ütles Kallas.

Tallinna Ülikooli teaduri Grete Arro sõnul on oluline mõista, kuivõrd inimesed näevad ühiskondlikke ja majanduslikke süsteeme looduslike süsteemide osana. «Teatavasti pole need eraldi maailmad,» tõdes Arro. «Teame, et priiskav elu ja keskkonnaseisundi paranemine samasse lausesse ei sobi. Tulemustest näib, et oodatust enamad Eesti inimesed on avatud mõtetele, et teiste liikide heaolu võiks üles kaaluda rikkamaks saamise ning majanduse pideva kasvu ootusest on võimalik loobuda. Kas need inimesed on kõik eluvõõrad lillelapsed? Tahaks oletada, et pigem on nad need, kes mõistavad, et ilma toimivate looduslike süsteemideta pole ka majandust ega ühiskondlikke hüvesid.»