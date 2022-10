Euroopa keskkonnaministrid arutavad kliima- ja elurikkuse kriisi üle

Luksemburgi sõitnud Eesti keskkonnaminister Madis Kallas sõnas, et nii kliimamuutuste kui ka maailma elurikkuse hävimise pidurdamiseks tuleb pingutada kõigil. «Igal riigil on siin vastutus ja ka võimalus,» ütles Kallas ministeeriumi pressiesindaja teatel.

ÜRO iga-aastane kliimakonverents toob ligi 200 riigi esindajad novembris Egiptusse arutama, kuidas on õnnestunud täita Pariisi leppega seatud peaeesmärki hoida planeedi temperatuuri tõus 1,5 kraadi piires. Tulevikuplaanide tegemisel on konverentsil tänavu suur rõhk kliimamuutustega kohanemisel ja kliimaeesmärkide täitmise rahastamisel.

«Nagu kõik riigid, läheme meiegi kliimakonverentsile teiste kogemustest õppima,» märkis Kallas. «Samas on Eestil ka palju teadmisi ja tehnoloogiaid, mida saame teistele tutvustada. Kliimamuutused on keeruline probleem kõigile ja seepärast on oluline, et arenenud riigid aitaksid selle lahendamisel ka teisi. Peame meeles pidama, et kliimamuutustega võideldes lahendame ka energiakriisi.»