Eestlaste huvi taimse toidu ja vegan elustiili vastu pole enam kuigi suur üllatus. Viimase viie aasta jooksul on taimsed tooted meie poodides üha enam külmikuruumi enda alla neelanud ja isegi suured liha- ja piimatootjad ajavad tänaseks väikestviisi veganäri. Samm sammu haaval liikuvas järjekorras seisid nii mehed kui naised, noored ja vanad. Paistab, et aeg, mil veganeid sai seostada vaid noorte ja haprate naistega, on möödanik.