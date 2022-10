Läänemere kalad on ohus: püügimahte vähendatakse veelgi

Läänemere ida- ja lääneosa tursa ning läänepoolse räime sihtpüüki ning lubada lossida ainult osa kaaspüügist.Valitsusvälised keskkonnakaitseorganisatsioonid soovitasid püügimahuks nulli.

«Kilu ja räim on Idapoolse Läänemere tursale hädavajalikud toiduallikad ja me teame, et tursal on praegu raske toitu leida. Heameel oli näha, et seda oma ettepanekus mööndi, kuid on siiski suur pettumus, et liikmesriigid valivad taas lühiajalise kasu, selle asemel et aidata Läänemere tursavarudel taastuda,» lisas Plaan.

Pügivõimalused on võrreldes eelmise aastaga langenud: kilu: 11 protsenti, Botnia lahe räim 28 protsenti ja Riia lahe räim 4 protsendipunkti.

Avamere räime püügivõimalus on aastaga 32 protsenti tõusnud, kuid teadlased ja keskkonnaorganisatsioonid selle üle ei rõõmusta - nende hinnangul on see näide lühiajalisest kasust.

«Kuigi me mõistame, et 100 protsenti kaaspüügivaba kalapüüki ei eksisteeri, lootsime, et otsustajad seavad kaaspüügi tingimuseks piisava saagi registreerimise, kasutades elektroonilist kaugseiret,» ütles Cathrine Pedersen Schirmer Taani Looduse Seltsist. «Taani on hiljuti edukalt rakendanud seda meetodit Kattegati meres,» lisas ta.

Nõukogu kiitis heaks ettepaneku lõhepüügi kohta ja täiendavad majandamiskaalutlused kehvas seisus lõhepopulatsiooni kaitsmiseks. See on vast selle nõukogu kohtumise kõige julgustavam tulemus, kuna see on täielikult kooskõlas teaduslike nõuannetega ja hõlmab vajalikku juhtimismuutust, võttes arvesse soovitusi, mida eksperdid on enam kui 15 aastat andnud.

Ainult ökosüsteemi tervikult kaitstes on võimalik tagada Läänemere hea seisukord ning rannakogukondade elujõud ka tulevikus. «On julgustav näha, et aasta-aastalt näeme rohkem samme kestlikuma kalanduse poole ja püügivõimaluste määramisel võetakse arvesse aina rohkem ökosüsteemi olukorda,» leidis Joonas Plaan.

«Läänemere ökosüsteemi taastumiseks peame aga tempot tõstma. Vaja on rohkem kaitset, sealhulgas elektroonilist kaugseiret, et tagada tõhus kalanduskontroll, kohustuslik nõue selektiivsete püügivahendite kasutamiseks ja lossimiskohustuse parem täitmine, samuti püügivõimaluste eraldamine kõige väiksema keskkonnamõjuga kalandusele,» rõhutas Plaan.