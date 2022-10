Tallinn investeerib nutikatesse lahendustesse 100 000 eurot

10Lines arendab nutikaid roboteid teekatte markeerimiseks. Tänu 10Lines robotitele on võimalik teekatte joonimistöid teostada täpsemalt, efektiivsemalt ning märksa väiksema ökoloogilise jalajäljega.

Tallinna Linnavolikogu innovatsioonikomisjoni esimehe ja konkursi žürii esimehe Aivar Riisalu sõnul oli konkursil osalenud ettevõtete ampluaa sel korral väga lai. «Rõõm oli näha, et võidulahenduste hulka jõudsid nii tark- kui riistvara lahendused eri sektoritest, mis kinnitab kõikide eluvaldkondade potentsiaali ja valmidust innovatsiooniks. Ootame põnevusega, kuidas valitud lahendused tööle hakkavad ja Tallinna linnaga koostöö näitel ka rahvusvaheliselt edukaks saavad. Tallinnovationi tegevused on seni just ettevõtete sellist teekonda toetanud,» sõnas Riisalu.