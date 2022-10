Sõja jalgu jäänud Ukraina looduskaitsealal elavad sebrad ja sellel on seos Eestiga

Töö teema oli pontiline ja pontosarmaatiline element Eesti flooras ehk taimed Eesti looduses, mis pärinevad Mustast merest põhja poole jäävatelt stepi- ja metsastepi aladelt. Muide, Eilarti kohta ringles legend, et ta kirjutanud mitmelgi juhul reisijutu või piirkonna tutvustuse valmis ja alles saadud honorari eest läinud vaatama, kuidas see koht tegelikkuses välja nägi. Praeguse loo honorari eest pole aga võimalik Askania Novat külastama minna. Kõike teadev Google ütleb, et praegusest rindejoonest sajakonna kilomeetri kaugusel asuv looduskaitseala on «ajutiselt suletud».